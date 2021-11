A scuola aumentano i contagi: il liceo corre ai ripari e installa i sanificatori d'aria '2.0'

I contagi da Covid a scuola aumentano e l'istituto corre ai ripari. Al liceo artistico 'Nervi-Severini' di Ravenna verranno installati in ogni aula dei sanificatori d’aria a radiazione ultravioletta. I dispositivi aspirano l’aria, la sottopongono in camera chiusa a un trattamento di purificazione con raggi UV-C e quindi emettono aria sanificata, senza esporre nessuna persona a sorgenti UV-C.

"È un contributo importante per la prevenzione dei contagi da Covid-19, positivamente esaminato dall’Istituto Superiore di Sanità - spiega il dirigente scolastico Gianluca Dradi - Questo intervento integra le misure ordinarie (mascherina, distanziamento, areazione, igiene mani), nella speranza di riuscire a mantenere il più possibile la scuola in presenza in una fase di recrudescenza dei contagi che non era da fare".