Abbandono di rifiuti, gli incivili non passano inosservati alle fototrappole: pioggia di multe

Sono ben quindici le multe elevate per abbandono di rifiuti nel mese di agosto nel territorio di Cotignola. Grazie alle immagini provenienti dalle diverse fototrappole, il personale della Polizia Locale della Bassa Romagna è riuscito a individuare e sanzionare le persone che hanno commesso le infrazioni. Una multa di 104 euro, a cui si aggiungono 166 euro per chi commette la violazione fuori dal proprio Comune di residenza; il totale delle sanzioni comminate nel mese di agosto a Cotignola ammonta a 1.725 euro.

Le fototrappole vengono continuamente spostate e collocate anche nelle aree soggette ad abbandoni. Presto saranno acquistate nuove fototrappole per incrementare ulteriormente il presidio del territorio e scongiurare gli abbandoni. "Queste fototrappole sono uno strumento per individuare e punire i responsabili di abbandoni che, oltre a costituire un elemento di degrado, rappresentano anche un costo che grava su tutta la comunità - ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Siamo però consapevoli che accanto a queste azioni repressive, occorre mettere in campo azioni di educazione e sensibilizzazione, a partire dalle scuole, per creare generazioni di cittadini sempre più attenti e rispettosi a queste tematiche”.

Hera ricorda "che è vietato conferire rifiuti fuori dal proprio Comune e che è sempre vietato abbandonare rifiuti anche nei pressi dei cassonetti: pertanto, se questi sono pieni, è necessario attendere il loro svuotamento, oppure recarsi presso altri contenitori. Per i rifiuti ingombranti è previsto il ritiro gratuito presso la propria abitazione da parte di Hera, prenotando il ritiro al numero verde 800 999 500. È possibile conferire rifiuti differenziati e speciali alla stazione ecologica e accedere così ad appositi sconti sulla bolletta Tari (modalità e orari di conferimento sono disponibili sul sito www.gruppohera.it)".