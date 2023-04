Addio a uno dei fondatori della Guardia Costiera Ausiliaria romagnola: è morto Enzo Lodola

Lutto nel mondo del salvataggio e della sicurezza in mare. Venerdì si è spento Enzo Lodola, uno dei tre fondatori della Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna. "Uomo di solidi principi e di grande generosità, ha dedicato la vita al mare e a tutte le attività di Salvamento. Possono sembrare parole di circostanza ma in realtà Enzo univa la forza di un grande temperamento, e una abnegazione di altri tempi a una dolcezza che traspariva dal sorriso e dall’entusiasmo con cui affrontava tutte le situazioni della sua esistenza". Questo il ricordo della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna. Il funerale si tiene sabato alle ore 15.30 con partenza dalla Camera Mortuaria di Ravenna.

Lodola fu incaricato agli inizi degli anni ’90 di coordinare il servizio di Salvataggio della Coop Gestori Stabilimenti Balneari per le nove spiagge del Comune di Ravenna. Successivamente diventò responsabile della gestione del servizio di Salvamento Provinciale di Ravenna organizzando corsi annuali per il conseguimento del diploma di Marinaio di Salvataggio, sotto la giurisdizione della Direzione Generale di Genova. Nel 2001, assieme ad altri due fondatori, arrivò a costituire la Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia Romagna, di cui è stato, negli ultimi anni, Presidente Onorario. Il 16 settembre 2019 gli venne conferito il riconoscimento di Cittadino Solidale per “l’impegno, la generosità e la partecipazione gratuita alla vita della comunità, portando un valore aggiunto soprattutto per i più bisognosi”.