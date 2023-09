Un aiuto alle famiglie con bambini: torna l'abbattimento delle rette per gli asili nido

Il Comune di Ravenna, in continuità con gli anni scolastici precedenti, aderirà alla misura "Al nido con la Regione" insieme a tutti gestori privati che costituiscono il sistema integrato dei servizi per bambini e bambine da 0 a 3 anni. La misura di sostegno prevede che le famiglie con Isee inferiore o uguale a 26.000 euro, che frequentano sia nidi comunali che privati, potranno beneficiare degli sconti già previsti negli anni scolastici precedenti.

Ieri l’assessora Livia Molducci, con delega all’Infanzia, ha incontrato i gestori dei servizi privati per chiedere la conferma della loro adesione a tale progetto, anche in attesa degli atti deliberativi regionali che saranno formalizzati a breve. I gestori hanno confermato la disponibilità ad abbattere le rette, aderendo all’invito di non far gravare sulle famiglie le rette intere per i primi mesi di avvio del progetto, evidenziando il grande sforzo che questa anticipazione dello sconto, già a partire dalle rette di settembre, comporta per ciascuno di loro.

“Siamo consapevoli dell’impegno che viene richiesto - afferma l’assessora Molducci – e ringraziamo i gestori, anche a nome delle famiglie, confermando l’impegno degli uffici competenti a trasferire le risorse regionali non appena verranno trasferite dalla Regione e saranno disponibili nel bilancio comunale”. Il Comune di Ravenna conferma inoltre anche per quest’anno la misura del voucher comunale per l’ulteriore abbattimento delle rette dei nidi privati per facilitare l’accessibilità economica ai servizi educativi del nostro territorio.