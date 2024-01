Al Benelli arriva il Fanfulla: modifiche alla viabilità e ordinanza antialcol e antivetro

In occasione della partita che si svolgerà domenica 28 gennaio, alle 14.30, allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e ASD Fanfulla, sono state disposte modifiche alla viabilità e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine. Si tratta di provvedimenti utili a favorire lo svolgimento sereno della partita e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie. Le violazioni prevedono sanzioni tra i 200 e i 400 euro.

Le modifiche alla viabilità

Pertanto, tre ore prima dell’inizio e un’ora e mezza dopo la fine della partita, la viabilità sarà modificata come segue:

- divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli all’interno del piazzale posto in corrispondenza dell’area d’intersezione fra via Cassino e via Sighinolfi

- aree di prefiltraggio costituite da via P. Sighinolfi (tratto terminale in prossimità dell’intersezione con via Cassino con relativo piazzale adiacente e nell’area in prossimità di Via dei Bersaglieri), via Punta Stilo (tratto compreso fra via dei Bersaglieri e via El Alamein): divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli; saranno consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

- via P. Stilo (tratto compreso fra viale E. Berlinguer e via dei Bersaglieri, via dei Bersaglieri (tratto compreso fra via Sighinolfi e Via San Mama), via Montelungo, via Anzio: divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli eccetto residenti e autorizzati; saranno consentiti il transito e la sosta ad altri veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

- via Punta Stilo (in prossimità dell’intersezione con Viale E. Berlinguer): rimozione temporanea dei dissuasori di transito e sosta e collocazione provvisoria di transenne.

- istituzione, tre ore prima dell’inizio e fino ad un’ora e mezzo dopo la fine della partita del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli (saranno consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia) in: via M. Montanari (tratto compreso fra via Cassino e via Nervesa), via Stelvio (tratto compreso fra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tratto compreso fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero (intera estensione), via Cassino (tratto compreso fra via Marzabotto e via San Mama), via Sighinolfi (tratto compreso fra viale Berlinguer e via dei Bersaglieri). Per effetto dei provvedimenti nelle vie Punta Stilo, Montelungo e Anzio verrà istituito il doppio senso di circolazione.

Il divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina entreranno in vigore due ore prima dell’inizio e l’ora immediatamente successiva alla fine della partita.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol. nonchè anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere ed è altresì vietato il consumo e la detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol. così come anche di quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere nella zona ricompresa all’interno dell’area delimitata dalle vie San Mama nel tratto compreso tra viale Berlinguer e via Montenero; via Montenero; via Montanari – nel tratto compreso tra via Montenero e via Cassino; via Cassino – nel tratto compreso tra via Montanari e via Marconi; via Marconi – nel tratto compreso tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer – nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina di vendere le bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere all’interno dell’area delimitata da via San Mama – nel tratto compreso tra la rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta – nel tratto compreso tra via San Mama e via Podgora; via Podgora – nel tratto compreso tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi – nel tratto compreso tra via Monte San Michele e via Pascoli; viale Berlinguer – nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.