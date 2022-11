Al centro sportivo di Glorie di Bagnacavallo un murales in memoria di Elisa Bravi

Al Centro sportivo di Glorie di Bagnacavallo, alla presenza del Vicesindaco Ada Sangiorgi, è stato inaugurato un murales dal titolo "Oltre", pensato, realizzato e donato dall' artista Ravennate Denis Verga (conosciuto con la firma The Animal). Artista dal cuore grande che prendendo spunto da "Alice nel paese delle meraviglie", ha creato una metamorfosi, nata dal suo pensiero e impressa su un muro della palazzina del centro sportivo. Il murales in memoria di Elisa Bravi, vittima di femminicidio è dedicato a lei e tutte le altre vittime. Il gruppo Donne una Panchina per Elisa ringrazia l' autore per la sensibilità e per la significativa donazione.