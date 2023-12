Al supermercato l'iniziativa sul recupero delle bottiglie di plastica: sconti sulla spesa per chi ricicla

Sabato 16 dicembre, presso il Conad di via Salvo D'Acquisto 2, la sindaca di Russi Valentina Palli ha inaugurato l’Ecocompattatore CORIPET, la nuova macchina per il riciclo delle bottiglie di plastica, che darà l’opportunità ai consumatori di sostenere l’ambiente, ricevendo in cambio anche buoni per la spesa. Occorre pensare alla sostenibilità come a un’opportunità oltre che un dovere, ed è per questo che da Conad le bottiglie in PET rinascono a nuova vita.

Cos’è il PET? Il PET è la materia plastica più utilizzata per contenere bevande come, ad esempio, acqua olio o latte. Sostenibile, in quanto è riciclabile al 100% e può essere riciclato più e più volte. Scaricando l’App Coripet, registrandosi e associando la propria Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card, è possibile portare le bottiglie in PET nel punto vendita Conad e farsi riconoscere dall’Ecocompattatore. Inserendo le bottiglie PET, una alla volta, con il codice a barre rivolto verso l’alto, si riceverà un punto per ogni bottiglia. Ogni 200 punti verrà erogato 1 buono da 3 euro, da spendere entro 12 mesi nei punti Conad che aderiscono al servizio. I punti bottiglie possono essere accumulati su tutti gli Ecocompattatori dei punti vendita Conad convenzionati al servizio. Un ottimo modo per aiutare l'ambiente e risparmiare sulla spesa.