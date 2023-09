Al via i Campionati Italiani di Triathlon Sprint: modifiche alla viabilità a Cervia

Dopo il grande successo del sesto Ironman Italy Emilia-Romagna, Cervia torna ad essere capitale del triathlon in occasione dei Campionati assoluti e di categoria Triathon Sprint, Staffetta 2+2 e Coppa Crono. Dal 29 settembre al primo ottobre i migliori triatleti del panorama nazionale sono attesi sulla spiaggia del Fantini Club per contendersi i titoli individuali e quelli per la spettacolare staffetta mista, in un nuovo week end di sport e di festa.

Nella giornata di sabato 30 si svolgeranno i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, che vedranno assegnare i titoli Assoluti, e delle categorie Elite U23 ed Age Group. A conclusione delle gare, premiazioni e Triathlon Beach Party. Mentre domenica 1 ottobre sono in programma i Campionati di staffetta mista 2+2 e la Coppa Crono.

Sarà inoltre un weekend di musica e animazione, con villaggio expo aperto dalle ore 12.00 di venerdì. Domenica gran finale con aperitivo sulla spiaggia e djset dalle 18.00. L'evento è organizzato da Fantini Club e Flipper Triathlon, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e con il pieno supporto del Comune di Cervia e delle associazioni del territorio.

Per l'occasione saranno in programma diverse modifiche alla viabilità. Su via Plutone divieto di transito dalle ore 05 del giorno 30 settembre alle ore 20 del giorno 1 ottobre. E’ fatta eccezione ai residenti e ai titolari/dipendenti delle attività commerciali su via Plutone, i quali potranno transitare in regime di doppio senso di marcia esclusivamente per recarsi o allontanarsi dalle abitazioni o per effettuare operazioni di carico e scarico, disciplinati da personale della organizzazione addetto a tale scopo, dotato della necessaria competenza e formazione. Per gli aventi diritto al transito è fatto obbligo di dare la precedenza in uscita ai veicoli circolanti su via Pinarella.