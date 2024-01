Al via un ciclo di incontri per adolescenti per promuovere la crescita personale

Al via il ciclo di incontri “Esplorando la vita e le relazioni” promosso dal Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna nell’ambito del progetto “Fragilità fa rima con opportunità” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna. Il percorso mira a fornire sostegno e opportunità ai giovani adolescenti attraverso iniziative che favoriscano la crescita personale, l’empowerment e la resilienza nelle comunità locali, esplorando l’impatto delle conseguenze quotidiane della pandemia sulle relazioni e sul benessere emotivo.

L’obiettivo è quello di favorire la condivisione di esperienze e strategie per affrontare le sfide attuali, promuovere la consapevolezza e l’empowerment attraverso la conoscenza di tematiche quali identità di genere, sessualità, relazioni digitali e pregiudizi e creare un ambiente di accettazione e rispetto della diversità.

Ogni incontro sarà strutturato in una combinazione di attività interattive, discussioni guidate e momenti di condivisione. Saranno forniti spunti informativi e si incoraggerà attivamente la partecipazione per stimolare il dialogo e la condivisione di esperienze.

Il ciclo di incontri è aperto a giovani dai 14 ai 18 anni residenti nel territorio. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma solo il desiderio di partecipare attivamente e rispettare le altre persone partecipanti. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì a partire dal 2 febbraio dalle 15:00 alle 17:00 presso il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna in Via Berlinguer 7. Il programma prevede i seguenti moduli: riflessi della pandemia nelle relazioni quotidiane; condividere esperienze e strategie di adattamento; esplorare l’identità di genere e l’autenticità; relazioni digitali salutari e consapevoli; promuovere l’accettazione e il rispetto della diversità. La frequenza è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria.