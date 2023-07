Alfonsine, il tornado distrugge la piadineria: parte una raccolta fondi per il proprietario

A causa della tromba d’aria che ha colpito il ravennate due giorni fa una casa è stata totalmente distrutta. Su GoFundMe è subito scattata una gara di solidarietà per il proprietario, che nello stesso edificio gestiva anche una piadineria. “Andrea ha perso tutto, sia la casa che l'attività adiacente. Inoltre - scrive l’organizzatore, Andrea Ricci Maccarini - sono due notti che non dorme per gli sciacalli che sono già venuti a rubare. La sua attività Le Spighe - Non solo piadina ad Alfonsine puntava su prodotti di qualità, con piadine gourmand”.

“Nell’abitazione - racconta - voleva far partire una ristrutturazione per aprire una room e breakfast, ma è andata tutta distrutta ed ora è pericolante. Non può quindi tornarci e sta facendo una corsa contro il tempo per cercare di coprire il tetto per evitare ulteriori danni con le piogge previste nei prossimi giorni”. “Vogliamo quindi aiutare Andrea a ripartire e riavviare la sua piadineria di qualità e perché no - prosegue - un domani a realizzare il suo sogno del room & breakfast”.

La campagna ha raccolto 1.450 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/tromba-daria-romagnaaiutiamo-andrea-a-ripartire