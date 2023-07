"Non abbiamo più neanche le lacrime": le devastanti foto di un ristorante spazzato via dalla furia del maltempo

"Non abbiamo più neanche le lacrime". Con queste parole, pubblicate poche ore dopo il disastro, il ristorante "Le spighe, non solo piadine" di via Raspona ad Alfonsine mostra le immagini della propria attività letteralmente spazzata via in quei drammatici minuti in cui il maltempo ha colpito fortissimo la pianura ravennate e in particolar modo la zona tra Ravenna e Ferrara.

La furia del vento ha letteralmente distrutto un casolare a fianco dell'attività, scaraventato auto e furgoni nei fossi, spostandole di decine di metri, divelto alberi, abbattuto i vigneti, devastando i dehors e scoperchiando i tetti. Del ristorante non è rimasto praticamente più nulla. Le immagini, purtroppo, valgono più di mille parole (immagini dalla pagina Facebook del locale)