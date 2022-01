Alla guida con tassi alcolemici da 'record' e la droga in tasca: raffica di denunce

Nell’ambito delle attività poste in essere per contrastare l’abuso di bevande alcoliche, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ravenna dai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima per guida sotto l’influenza di alcol. I due sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti consentiti. Nei confronti dei trasgressori, che dovranno affrontare un processo penale, è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

Un giovane è stato poi segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Lo stesso è stato controllato dai Carabinieri in zona movida sabato sera. Alla guida vi era un coetaneo che ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcoolemico e per il quale è scattata la denuncia in stato di libertà e il ritiro della patente di guida. Il passeggero, invece, era un 20enne cesenate sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale, nelle tasche dei pantaloni, i militari hanno rinvenuto 10 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana. Un ragazzo evaso dai domiciliari è stato poi arrestato.