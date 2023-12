Allagamenti continui a Marina di Ravenna: la gara d'appalto va deserta

Promosso dalle assessore allo Sviluppo economico e porto Annagiulia Randi e ai Lavori pubblici Federica Del Conte, questa mattina negli uffici comunali di viale Berlinguer si è svolto un incontro finalizzato ad analizzare e affrontare i temi dei periodici allagamenti nella zona darsena pescherecci e della riqualificazione del mercato ittico a Marina di Ravenna, al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti e rappresentativi del territorio: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Confesercenti, Confcommercio, le cooperative Nuova Conisub e La Romagnola, alcuni rappresentanti del consiglio territoriale del Mare e della pro loco di Marina di Ravenna.

“Consapevoli che si tratta di due questioni molto urgenti sentite – sottolineano Randi e Del Conte – ci abbiamo particolarmente tenuto ad un momento di incontro tra gli operatori e i rappresentanti del territorio da una parte e Autorità di sistema portuale, soggetto cui competono gli interventi necessari a risolverle, dall’altra. Posto che da parte di Autorità portuale la volontà e l’impegno sono massimi, ci sembrava più che utile e doveroso, come Comune, favorire la massima condivisione e conoscenza dello stato dell’arte; e continueremo anche per il futuro a tenere monitorata l’evoluzione della situazione”.

Per quanto riguarda l’intervento di consolidamento e impermeabilizzazione delle banchine della darsena pescherecci, la prima gara d’appalto da due milioni di euro bandita da Autorità portuale è andata deserta. Entro dicembre è previsto che ne venga bandita un’altra e, se avrà esito positivo, si auspica che l’intervento possa partire a marzo ed essere portato a termine in ottobre, prima della stagione più critica per quanto riguarda gli allagamenti. Nel frattempo si procederà con un altro intervento molto importante, relativo al rifacimento del sistema fognario.

Sul fronte del mercato ittico, dove operano le cooperative dei pescatori e dei cozzari e il centro sperimentale per la tutela degli habitat Cestha, Autorità portuale ha comunicato di avere già messo a bilancio le risorse per la gara relativa all’intervento di riqualificazione, che si prevede di bandire entro i primi mesi del 2024.