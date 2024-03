Alluvione, Figliuolo torna a Brisighella: in arrivo nuove ordinanze per semplificare i rimborsi

Questa mattina il Commissario Straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo è tornato sui luoghi alluvionati, nello specifico a Brisighella. È stato accolto dal Sindaco Massimiliano Pederzoli, dal Senatore e vicesindaco Marta Farolfi e dagli Assessori Dario Laghi e Gessica Spada. Erano presenti anche il Presidente della Provincia Michele De Pascale e l'assessore regionale Andrea Corsini, nonché i Sindaci di Casola Valsenio e Riolo Terme.

Nel corso del suo intervento, il Sindaco Pederzoli ha fatto il punto sui danni dell'alluvione, ha sottolineato la necessita della messa in sicurezza e quindi della riattivazione completa della tratta ferroviaria Faenza-Marradi, per porre fine una volta per tutte ai disagi provocati ai pendolari con il sistema di sospensione delle corse in caso di condizioni meteo sfavorevoli, situazione che provoca un diffuso disagio sociale. Per quanto riguarda la ferrovia, Figliuolo ha dichiarato che le frane che minacciano la strada ferrata saranno prese in carico dalla struttura commissariale, consentendo quindi di superare gli obblighi inerenti i terreni di proprietà privata.

A conclusione il Generale ha annunciato che saranno presto emesse nuove ordinanze che recepiranno le richieste dei privati e delle aziende per semplificare ulteriormente le procedure di richiesta di rimborso danni. Successivamente Figliuolo ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle zone danneggiate dalle frane: via Farolfi, dove otto abitazioni sono ancora inagibili; via Siepi e via Baccagnano, dove intere piantagioni sono collassate, la provinciale Valletta, dove un tratto di strada è letteralmente esploso. Dopo il sopralluogo brisighellese, Figliuolo si è diretto verso i comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio.

"Ringrazio il generale Figliuolo non solo per essere venuto a Brisighella per rendersi conto personalmente della situazione post-alluvione, ma anche per aver dimostrato in questi mesi grande competenza, pragmatismo e capacità di ascolto - commenta la senatrice Farolfi - In ogni ordinanza della Struttura commissariale emessa era sottinteso il concetto che qualsiasi aspetto non considerato sarebbe stato oggetto di ordinanze successive. E anche oggi il generale Figliuolo ha annunciato che è in emanazione un'ulteriore ordinanza tesa a recepire le richieste dei privati e delle aziende al fine di semplificare le richieste di rimborso dei danni, dal togliere il limite all'edilizia libera, al problema di Invitalia che non recepisce le FAQ alle ordinanze, fino alla necessità di snellire le procedure per le aziende agricole, in cui insistono le tante frane che hanno colpito le colline romagnole, adottando le stesse modalità seguite per i lavori pubblici".

"Durante la conferenza stampa, è stato affrontato anche il problema della linea ferroviaria Firenze-Faenza che al verificarsi di ogni allerta meteo viene interrotta a causa delle tante colate, molte delle quali private, presenti sulla tratta - continua Farolfi - A tale proposito il generale Figliuolo ha dichiarato di essere già intervenuto e che tali frane di versante saranno prese in carico, attraverso un emendamento di Governo, e saranno ripristinate con le risorse della Struttura commissariale. Esprimo, quindi, grande soddisfazione per la soluzione individuata perché permetterà a tutti gli abitanti della vallata di poter tornare ad usufruire della linea Faentina come era precedentemente all'alluvione".