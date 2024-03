Alluvione, il governo proroga di un altro anno lo stato d’emergenza

Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Richiesta che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è finalizzata a consentire l`attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale. Lo stato di emergenza viene prorogato di ulteriori 12 mesi al fine di garantire la copertura dei contributi di autonoma sistemazione ai cittadini che non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni. La proroga serve anche a consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere del piano degli interventi urgenti.