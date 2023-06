Monte Coralli, ufficializzato l'accordo con la Federazione per l'utilizzo dell'impianto gestito da Dovizioso

Una nuova spinta per il crossodromo di Monte Coralli targato Andrea Dovizioso. L’alluvione infatti non ha fermato l’attività burocratica, e non solo quella, che ruota attorno alla riqualificazione della pista faentina. I lavori, finanziati con 4 milioni di euro di risorse Pnrr, proseguono infatti secondo lo stringente cronoprogramma nonostante "sarà inevitabile qualche ritardo nei lavori, per quanto le squadre ci stiano mettendo il massimo impegno", come comunicato a metà maggio. In occasione del Gp del Mugello comunque è stato ufficializzato l’accordo che vedrà la Federazione Motociclistica nazionale impegnare per 84 giornate all’anno il nuovo circuito sulle colline faentine.

I contenuti dell’accordo

Il comune di Faenza, come riportato sull’accordo, si impegna a realizzare i necessari lavori di rigenerazione ed ampliamento dell’impianto secondo la progettazione definitiva e, una volta ultimati, a garantirne la disponibilità a favore della Federazione Motociclistica Italiana. La federazione dal canto proprio garantirà in maniera regolare e continuativa, fino al 2042, l’esercizio delle attività del Centro Tecnico Federale, assicurando con continuità l’organizzazione all’interno dell’impianto di eventi di rilevanza nazionale, supportando inoltre le eventuali candidature ad ospitare manifestazioni di carattere internazionale. Infine, una volta attivato il Centro Tecnico Federale, collaborerà con la società Rpm e con il Comune per migliorare la valorizzazione dell’impianto, organizzando e gestendo momenti di formazione e di sviluppo tecnico di atleti e tecnici nelle diverse discipline e nei vari livelli di difficoltà.

Non mancheranno poi progetti educativi e attività non agonistiche per giovani e adulti, volti all’educazione e alla sicurezza stradale. La Federazione quindi potrà senza alcun onere, al di là dei costi accessori come per esempio assicurazioni e ambulanze, usufruire delle aree training (motocross, enduro e trial) e gli ulteriori locali quali un ufficio con spazio riunioni, un magazzino/deposito mezzi, i servizi igienici con spazio spogliatoio ed eventuali docce, e aula didattica di 140 metri quadri idonea a ospitare almeno 40 persone.

Giornate e modalità di fruizione da parte della Federazione Motociclistica

Al netto dell’accordo, quindi, indicativamente la pista da motocross sarà impegnata dalla Federazione per 20 giornate infrasettimanali all’anno oltre a 4 giornate di fine settimana per lo svolgimento di allenamenti collegiali. Altre 20 giornate infrasettimanali e 4 giornate di fine settimana saranno impegnate dalla Fim per l’utilizzo della pista da Enduro. Infine la Pista Trial, che sarà impegnata per 12 giornate infrasettimanali e 4 giornate di weekend. Altre 20 giornate tra giorni feriali e festivi saranno quindi dedicate alle attività di promozione e avviamento alle discipline federali con particolare riferimento alla fascia d’utenza giovanile, anche attraverso progetti educativi da realizzarsi con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. I calendari specifici saranno stabiliti da incontri a cadenza annuale tra Comune, gestore e Federazione.