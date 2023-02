Tragedia in autostrada: l'unico figlio sopravvissuto di Andrea Silvestrone lotta per la vita

Condizioni cliniche stazionarie per il 12enne coinvolto nel tragico incidente di Grottammare, figlio di Andrea Silvestrone, il 50enne ravennate campione italiano di doppio in carrozzina pluripremiato a livello internazionale che sabato ha perso la vita insieme ai suoi due figli di 13 e 8 anni. Il ragazzino, unico sopravvissuto, resta sedato e sottoposto a ventilazione meccanica, specifica il bollettino dell'ospedale Salesi di Ancona. "Le indagini eseguite per il monitoraggio delle lesioni cerebrali mostrano stabilità del quadro - si legge nella nota - Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è in corso l’intervento chirurgico maxillo-facciale. Le condizioni cliniche sono stazionarie e la prognosi è riservata".

Comprensibilmente distrutta la moglie di Silvestrone, che in un colpo solo ha perso il marito e due figli. "Sono stato a casa di Andrea, ho parlato con la moglie Barbara, ho provato a portare un po' di conforto ma è molto dura", ha detto il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. La famiglia del tennista, che si trovava in sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla diagnosticata quando aveva 33 anni, vive comprensibilmente momenti durissimi. Il sindaco, che conosceva personalmente Silvestrone, le ha fatto visita e ha raccontato: "La moglie è devastata, aveva bisogno di riposare, piangeva per il marito e per i figli, con unica forza a cui agganciarsi il pensiero del figlio in ospedale per il quale, da quello che so, il pericolo di vita sarebbe scampato".

Silvestrone, con i tre figli, a bordo di "un'auto sostitutiva, si stava recando a Ravenna, città di cui era originario e dove vive sua madre", riferisce ancora il sindaco. Durante il tragitto, poco prima delle 11 di sabato mattina, l'auto è finita contro un tir, per cause in via di accertamento, nella Galleria Castello, e non c'è stato nulla da fare per il 50enne e per due dei suoi figli.