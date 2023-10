Antiche tradizioni insieme a tecniche innovative: "Così nasce il miele di qualità"

Tradizione e innovazione si ritrovano assieme nello sviluppo di un prodotto di qualità. Questo il fulcro della proposta di Pieveregina, azienda famigliare in località Cavina, sulle colline di Brisighella, specializzata nella produzione di miele nata da un idea di Carlo Alberto Avanzolini e del padre Alberto. "Il nostro obbiettivo è il ritorno alle origini dell’attività agricola, coniugando il sapere della tradizione apistica romagnola con le innovative tecniche di raccolta e gestione biologica delle arnie sviluppatesi negli ultimi decenni". In quest'ottica gli apicoltori di Pieveregina hanno attivato una collaborazione anche con la facoltà di Agraria.

L'azienda si estende per circa 20 ettari sulle colline brisighellesi: qui ha dato vita al suo laboratorio, appena ristrutturato per rispettare le esigenze igienico-sanitarie, nell’antica Pieve Cavina da cui deriva parte del nome dell'azienda. "I luoghi di raccolta del miele sono fondamentali per garantire salubrità e qualità del prodotto", spiega Carlo Alberto.

Tra le produzioni di Pieveregina ci sono il miele di castagno, di acacia, di tiglio, di melata, il millefiori e la lupinella: tutti vengono prodotti sull’appennino romagnolo e tosco romagnolo, in vallate a 500 metri d'altezza, nei pressi della sede aziendale e nel parco della Vena del gesso. Inoltre il miele di girasole, la colza e il millefiori vengono prodotti nelle prime colline marchigiane. "Da qualche tempo ci siamo inoltre dedicati alla produzione di alimenti a base di miele - racconta Carlo Alberto - siamo così riusciti a produrre la linea regina. I nuovi nati sono quindi regina di pistacchio, regina di nocciola, regina di liquirizia, regina bomba".