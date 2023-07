Ok del Comune ai bilanci di Classense e Mar: per la biblioteca previsto un budget di 1,7 milioni

Approvati gli assestamenti di bilancio di Biblioteca Classense e Museo d'arte della città. Nella seduta di martedì il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato le delibere relative all'approvazione dell'assestamento generale dei bilanci di previsione 2023-2025 dell'Istituzione Biblioteca Classense e del Mar presentate dall’assessore Fabio Sbaraglia.

Quella dell’Istituzione Biblioteca Classense ha avuto 20 voti favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Pri, Gruppo misto, Movimento 5 stelle), 6 contrari (Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega Salvini premier), 1 astenuto (Lista per Ravenna-Polo civico popolare). Quella dell’Istituzione Museo d'arte della città 20 voti favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Pri, Gruppo misto, Movimento 5 stelle), 7 contrari (Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega Salvini premier, Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

La Classense registra una variazione di bilancio positiva per 214mila euro portando il totale dell’equilibrio di bilancio tra entrate e spese per l’esercizio in corso da 1 milione e 223mila euro, previsto in fase di budget preventivo, a 1 milione e 737mila euro. Le entrate riguardano 43mila euro dal Mibact, 17mila euro di un lascito testamentario, e una quota di avanzo di 155mila euro. Quest’ultimo destinato in larga parte per l’acquisto di attrezzature e arredi per le sedi decentrate e la sede centrale. Per il Mar la variazione positiva è di 171mila euro, grazie al contributo di diverse fondazioni e partner sia pubblici che privati, nonchè quote di avanzo che in parte saranno impiegate per la mostra “BurriRavennaOro” e l'organizzazione della prossima Biennale del mosaico in autunno. Gli assestamenti di bilancio delle due istituzioni consentirà di completare il programma delle attività così come presentato in relazione in fase di approvazione del bilancio di previsione.

Sono intervenuti nella discussione: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Stefania Beccari (Pd), Fiorenza Campidelli (Pd). Il gruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare, pur prendendo atto di alcune buone notizie, ha anticipato il voto di astensione sulla Biblioteca Classense e quello contrario sul Mar perché è un museo territoriale che merita rilevanza nazionale. Il gruppo Pd ha evidenziato come le due istituzioni abbiano saputo stabilire un legame forte con la città e promuovere eventi culturali significativi valorizzando i propri patrimoni. Le maggiori entrate consentiranno nuove progettualità.