'Aria di primavera' nei negozi ravennati: premi in palio per chi fa shopping in centro

Il Comitato Spasso in Ravenna rilancia con forza quest’anno un nuovo concorso a premi dal titolo “Aria di Primavera”, pensato per incentivare ulteriormente gli acquisti nel centro storico della città in un periodo nel quale le prime giornate più soleggiate contribuiranno a convogliare turisti e cittadini nel cuore di Ravenna tra le sue vie e le piazze. Dal 1° al 23 marzo 2024 chiunque effettuerà una spesa minima di 30 euro nei negozi aderenti potrà inviare foto dello scontrino e dati personali che consentiranno di partecipare all’estrazione di buoni premio da spendere negli stessi negozi. I voucher avranno valori diversi fra loro, dai 100 ai 30 eEuro e potranno essere spesi dall’8 aprile in poi. Tutti i dettagli del concorso e l’elenco aggiornato degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna sono reperibili sul sito www.inravenna.it.

“Il periodo primaverile porta tante persone a passeggiare nelle vie della città – spiega Gianna Ghirardini, presidente del Comitato Spasso in Ravenna – e questo concorso potrà contribuire a incrementare anche nuove connessioni fra visitatori, residenti della zona ed esercenti. L’iniziativa ci accompagnerà inoltre verso la Pasqua, che quest’anno si celebra a fine marzo e potrà essere un autentico propulsore per l’attività commerciale del centro. Sarà importante che i dettagli del concorso vengano divulgati quotidianamente dagli esercenti attraverso una rete che ha bisogno costantemente di aggiornare le proprie connessioni. Ravenna è viva e il suo centro storico merita iniziative di questo genere che possano accendere attenzione e curiosità”.