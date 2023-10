L’artista faentino Carlo Zoli ha vinto il premio internazionale “Lorenzo il Magnifico”

L’artista faentino Carlo Zoli, classe 1959, è stato invitato a partecipare alla XIV Florence Biennale che si è conclusa alla Fortezza da Basso di Firenze lo scorso 22 ottobre, e in questa occasione ha vinto il premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” nella categoria della ceramica con l’opera I sacri fratelli, dedicata a Castore e Polluce; una creazione esemplare della sua arte ispirata da sempre al mito e in linea con il tema della kermesse di quest’anno, “I am you”, che ha fatto dialogare i partecipanti con i concetti di identità individuali e collettive, nelle molteplici interpretazioni filosofiche, psicologiche, sociologiche e culturali. La terracotta policroma, rifinita a foglia d’oro, dedicata ai due celebri eroi, complici e complementari, è stata il cardine della mostra personale di Zoli in cui ha presentato dieci lavori inediti, realizzati negli ultimi anni; pezzi unici delle serie “Tempesta” e “Quiete”, ovvero le lotte e i momenti sereni dell'esistenza, e quelli dell’ultima serie intitolata “Il Teatro di Carlo”; guerrieri, regine, divinità dell’Olimpo e personaggi fantastici che portano con sé sentimenti, emozioni, valori, ideali, in cui ritrovarsi e riconoscersi.

Visioni del passato che irrompono nella contemporaneità dimostrandosi più che mai attuali. Tra gli oltre 600 iscritti da 84 paesi di tutti i continenti, alla Florence Biennale diretta da Jacopo Celona, Carlo Zoli ha tenuto alta la tradizione della sua terra, crogiolo di grandi ceramisti, e della città di Faenza in particolare - storicamente nota per la produzione di ceramica artistica, riconosciuta nel mondo con il termine "Faience" - distinguendosi come maestro in quest’arte millenaria che per lui è fonte continua di nuove sperimentazioni. Il premio “Lorenzo il Magnifico” è stato assegnato da una Giuria internazionale, nominata dal presidente Pasquale Celona e costituita da personalità di rilievo nell’arte e nel design, che ha valutato le opere esposte nelle diverse categorie: arte ceramica; arte tessile e fiber art; disegno, grafica d'arte e calligrafia; fotografia; gioiello d’arte; installation art; mixed media; new media art; performance art; pittura; scultura; video art. I membri della giuria: Dominique Baechler, Maria Teresa Constantin, Perla Gianni Falvo, Gregorio Luke, Paolo Naldini, Mario Pachioli, Paolo Penko, Regina Schrecker, Maurizio Vanni, Han Yuchen.