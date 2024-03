Boato nel cuore della notte tra Glorie e Mezzano: assaltato un bancomat, banditi in fuga col bottino

Assaltato nel cuore della nottata tra sabato e domenica il bancomat della banca Bper a Mezzano, lungo la Statale 16 Adriatica. L'ora del colpo è scattata intorno alle 3.30. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, i banditi hanno annerito le telecamere di videosorveglianza prima di entrare in azione. Poi con la cosiddetta tecnica "della marmotta" hanno fatto esplodere lo sportello automatico, per poi prendere il denaro presente. Acquisito il bottino, si sono dileguati a bordo di due mezzi, a quanto pare di colore bianco, facendo perdere le loro tracce.

Immediato l'intervento delle pattuglie dell'Arma, che hanno iniziato la caccia all'uomo e proceduto ai rilievi di legge. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della banca e della zona ai fini delle indagini. La banca ha subìto danni ingenti. Operai sono intervenuti già domenica mattina per il ripristino degli arredi per consentire l'apertura già da lunedì. Non è la prima volta che l'istituto di credito finisce nei mirino dei "soliti ignoti". Circa due mesi fa i ladri tentarono un colpo, ma la fuga fu a mani vuote.