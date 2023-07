Il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia e Ausl Romagna, in collaborazione con il Consiglio territoriale di Castiglione e il Consiglio di zona di Castiglione di Cervia, organizzano un’assemblea pubblica per presentare la Casa della Comunità di Castiglione, di prossima inaugurazione. L’appuntamento è fissato per martedì 25 luglio alle 20.45 presso la sala “Tamerice” in via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna. Saranno presenti: il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, il sindaco di Cervia Massimo Medri, Roberta Mazzoni, direttore del Distretto sanitario di Ravenna, Cervia e Russi, l’assessora alla Sanità e servizi sociali del Comune di Cervia Bianca Maria Manzi, Mauro Marabini, direttore U.O. Cure Primarie, Elena Masinelli U.O. Progettazione e Attività Tecnica, Antonella Cerchierini responsabile Infermieristica di Dipartimento Cure Primarie, rappresentanti del Consiglio territoriale di Castiglione e del Consiglio di zona di Castiglione di Cervia.

La casa della comunità (anche detta casa della salute) sarà ospitata nella sede del consiglio territoriale, in piazza della Libertà. “La Casa della salute – aveva detto nei mesi scorsi il vicesindaco Fusignani - si comporrà di tre ambulatori che ospiteranno tre medici di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, un centro prelievi, l’ufficio per l’assistenza sociale. La sua realizzazione era uno degli obiettivi della nostra Amministrazione, che con l’Ausl andremo a completare insieme al Comune di Cervia, per dare una risposta a un bacino di utenza molto significativo, che riguarda le due frazioni di Castiglione e anche le realtà limitrofe dei comuni di Ravenna e Cervia. Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini di Castiglione e grazie a essa si avrà un’importante risposta alle esigenze sanitarie della popolazione del forese sud. Da amministratore pubblico, avendo seguito direttamente su delega del sindaco tutto l’iter legato alla realizzazione di questo intervento, esprimo la mia più grande soddisfazione, che credo sia condivisa da tutti i castiglionesi”.