Grazie all'associazione parte il doposcuola alla scuola elementare di Milano Marittima

Non si ferma l’attività di volontariato sul territorio portata avanti da Auxilia Onlus, che dal 15 gennaio risponderà alle esigenze di Milano Marittima aprendo il quarto doposcuola presso la scuola primaria "G. Mazzini". La coordinatrice dei progetti dell’associazione, Elena Alessandrini, spiega: "Aprire il quarto doposcuola per noi è una sfida volta a promuovere il benessere psicologico e didattico degli alunni che frequentano la scuola primaria di Milano Marittima. Si tratta di un bisogno sempre più in aumento volto a supportare i genitori che lavorano e che quindi non posso svolgere un aiuto pomeridiano nello svolgere i compiti con i loro bimbi e dall'altro attenzionare eventuali problematiche didattiche e dell'apprendimento degli stessi. Un grazie sentito va alla sensibilità dei docenti, al comitato dei genitori e all’amministrazione comunale per il supporto".

Il doposcuola si svolgerà in orario pomeridiano il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:15 alle ore 18:15 (su indicazione del coordinamento della scuola). Il doposcuola è in rete con gli altri doposcuola che l'Associazione ha in essere a Cervia, Tagliata, Savio di Ravenna e a breve anche a Campiano. A supporto dell'attività dei doposcuola, l’équipe multidisciplinare di cui Auxilia Onlus dispone (composta anche da psicologi e neuropsichiatri infantili) svolgerà colloqui individuali con tutti i bambini per personalizzare l'intervento didattico ed educativo con particolare attenzione a eventuali disturbi dell'apprendimento (DSA) e apprendimento della lingua italiana per stranieri.