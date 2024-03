Attenzione a truffe e furti: a Castiglione un appuntamento per la tutela degli anziani

Nella sala “Tamerice” di Castiglione di Ravenna si è tenuta una conferenza per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle truffe e dei reati predatori. L’incontro, tenuto dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e della Stazione di Castiglione di Ravenna, a cui ha partecipato anche il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, rientra nella campagna di prevenzione promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per tutelare gli anziani e le fasce deboli dalle varie tipologie di reati predatori. Nel corso dell’incontro sono state descritte le principali modalità mediante le quali vengono messi in atto questi tipi di reati, sono stati dati consigli pratici per non caderne vittima e sono stati distribuiti dei volantini riportanti i numeri utili da contattare nel caso di necessità, primo fra tutti il 112 da chiamare anche nel caso di dubbio di essere stati vittima di truffa. Soprattutto è stato ribadito di diffidare da quanti, prospettando disservizi (guasti vari, fughe di gas) chiedono di accedere all’interno delle abitazioni o di chi, fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, contattano telefonicamente o di persona la potenziale vittima, intimorendola con fantasiosi racconti riguardanti arresti, incidenti stradali o guai giudiziari di uno stretto parente, inducendola a pagare subito per risolvere bonariamente la vicenda. Al termine dell’incontro le persone presenti hanno rivolto ai carabinieri domande o loro curiosità in materia di sicurezza e prevenzione.

“La sicurezza è un tema molto sentito e questa è stata anche l’occasione per spiegare le politiche messe in campo dall’Amministrazione comunale nonché le azioni che la Polizia Locale ha svolto nelle frazioni e nei lidi dell’area territoriale di Castiglione, sia per quanto inerente gli specifici compiti d’istituto sia per le operazioni congiunte soprattutto con i carabinieri - ha detto il vicesindaco Fusignani - Nel corso del 2023 nell’area di Castiglione di Ravenna sono stati effettuati 838 servizi di pattugliamento da parte della Polizia Locale. A questi si aggiungano i servizi appiedati effettuati ogni martedì in concomitanza del mercato rionale di Castiglione nonché la presenza di personale, il primo e il secondo martedì del mese, presso la sede del Decentramento a disposizione dei cittadini per fornire informazioni o ricevere segnalazioni”.

“Da sottolineare infine, la presenza nel territorio di Castiglione di Ravenna sulla via Bagnolo Salara di due impianti OCR (lettori targa) ai quali se ne aggiungeranno altri sei col progetto appena approvato e in corso di procedure di appalto. Più precisamente i nuovi sei impianti OCR che riprenderanno entrambi i sensi di marcia saranno collocati su via Ponte della Vecchia a Castiglione, su via Camillo Torres in località Guarniera, su via Romea Sud/via Sila a Savio, su viale dei Lombardi a Savio/Lido di Classe, su via del Sale/via Casimpane a San Zaccaria e su via Dismano a Casemurate. Ogni impianto, di ultima generazione – conclude Fusignani - sarà composto da una telecamera multivisione con quattro ottiche a 90° più due lettori targa (uno per ogni senso di marcia)”.