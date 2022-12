Il regalo di Natale dell'azienda ravennate: premia i dipendenti con 80mila euro

Il Gruppo Pluriservice, formato da 5 aziende ravennati che operano nel settore dell'identificazione automatica, anche quest’anno premia dipendenti e collaboratori. Durante la tradizionale festa natalizia, l’amministratore unico del Gruppo, Ovidio Marzi, ha annunciato che 80mila euro verranno infatti divisi equamente tra tutti i lavoratori, che sono il motore del gruppo.

L'azienda ravennate ha recentemente festeggiato a Milano Marittima, con una festa che aveva per tema un viaggio sognante in alcune delle più belle città europee, tra spettacoli e sapori di Francia, Inghilterra, Spagna ed Austria. Ai propri dipendenti e collaboratori la famiglia Marzi ha regalato un’occasione di incontro, allegria e divertimento.

Il Gruppo Pluriservice ha raggiunto quest'anno un fatturato di 25 milioni di euro, come risultato di investimenti, strategia e grande impegno. Per questo i lavoratori ricevono un premio di produzione, pari a 80mila euro, che saranno divisi equamente tra tutte le persone del gruppo. “Competenza ed esperienza, le nostre ali. La coesione di un gruppo, il nostro motore. Un viaggio come simbolo dell’anno appena trascorso, dal quale torniamo con qualcosa in più nel nostro bagaglio - con queste parole i titolari dell'azienda Ovidio Marzi e Manuela Alessandrini augurano ai dipendenti - un Natale che segni il decollo verso nuovi meravigliosi orizzonti”.