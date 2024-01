Bagnacavallo, ancora aperte le iscrizioni per il corso di disegno

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di disegno che la scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Labart, organizza a partire da febbraio. Il laboratorio, suddiviso in dodici lezioni, permette a tutti di apprendere il disegno artistico e la rappresentazione grafica dal vero. Per frequentare non servono esperienze pregresse, tuttavia il corso è indicato anche a chi conosce già la disciplina e intende approfondirne le tecniche. Il programma prevede: la costruzione degli oggetti nello spazio, il chiaroscuro, la composizione dal vero, la costruzione del volto, la costruzione del corpo, la modella dal vero. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9.