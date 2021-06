Ricerche finite: trovato vivo il bambino di due anni scomparso da casa

Una notizia che tutta Italia aspettava. E' stato trovato vivo il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sera di lunedì 21 giugno dalla sua casa colonica nei boschi di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello, al confine della Toscana con la Romagna. Lo rendono noto i Carabinieri con la conferma della Prefettura. Secondo quanto appreso, l'elicottero di soccorso Pegaso 1 della Regione Toscana si sta recando sul posto per trasportare il piccolo all'ospedale per i controlli del caso.

Dalle prime sommarie informazioni, pare che il bambino sia stato individuato in fondo a un dirupo da un giornalista, che avrebbe udito alcuni lamenti e rumori mentre camminava nella zona. Non era lontano dal borgo, a circa due-tre chilometri da casa. Il giornalista ha chiamato i soccorritori impegnati nelle ricerche, che si sono calati nel burrone per recuperare il bimbo. "Visivamente" Nicola sta bene, hanno riferito i soccorritori, e ha chiesto subito della mamma. Il piccolo è stato tratto in salvo dal comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, che si è calato a 25 metri, dove si trovava il bambino. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada serrata riconsegnandolo alla mamma.

"Il bimbo ha gli occhi aperti, adesso lo stiamo caricando sul Pegaso per portarlo in ospedale per controlli - così il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti, che sta seguendo le operazioni di soccorso a Nicola - Mi aspettavo di trovarlo, è il colpo di fortuna che capita a chi si sforza, la zona era satura di soccorritori e avevamo attivato un sistema efficiente". "Siamo felici per il bambino e per la la sua famiglia - ha detto la prefetta di Firenze Alessandra Guidi - e siamo grati ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai tanti volontari che si sono impegnati nelle ricerche".

Le ricerche

La scorsa notte oltre duecento soccorritori si erano messi alla ricerca del piccolo, scomparso lunedì mattina dal casolare in cui vive con i genitori a Campanara, nell'alto Mugello. Anche il primo sorvolo dell’elicottero dell’Aeronautica con termocamera aveva avuto esito negativo. Il bambino si era allontanato di notte, tra lunedì e martedì, da solo, dalla sua casa mentre i genitori stavano accudendo il bestiame prima di andare a dormire, come facevano ogni sera nella loro azienda agricola.

"Il piccolo Nicola è un bambino molto attivo, vispo e potrebbe aver camminato per un chilometro. Era abituato ad uscire dalla casa, a vivere e giocare all’aria aperta", aveva detto il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti. Secondo le prime informazioni, Nicola era già abituato a uscire da solo e a muoversi con una certa libertà almeno nelle pertinenze della casa. Per questo la pista più battuta è stata quella di un allontanamento del bambino stesso.

La prima ricostruzione della scomparsa

Secondo quanto appreso dai genitori, che sono stati sentiti dai carabinieri nel casolare, il bambino sarebbe stato messo a letto dopo cena. Poi i genitori sarebbero andati, come ogni sera, ad accudire alcuni animali prima della notte. Al ritorno a casa, intorno alla mezzanotte, il piccolo non sarebbe stato più nel letto. A quel punto sarebbe prima iniziata una ricerca in casa e nei dintorni, anche con l'aiuto di alcuni vicini. Poi sarebbero stati chiamati i carabinieri. Il bambino, uscito dal portone di casa, si sarebbe smarrito nel buio. Anche le ricerche dei sommozzatori in un laghetto della zona aveva dato esito negativo.