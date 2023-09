Dalla banca arrivano 7mila euro per il centro di quartiere colpito dall'alluvione

Nei giorni scorsi la Bcc Ravennate Forlivese Imolese ha consegnato un assegno dal valore di 7.000 euro al Comune di Massa Lombarda. Questa somma è stata messa a disposizione dalla banca per il ripristino di ciò che l'alluvione ha ammalorato (infissi, pavimenti, ecc.) al Centro Di Quartiere. Il luogo, principale punto di aggregazione presente a Fruges, è stato duramente colpito dall'evento alluvionale del 17 maggio. Durante la consegna avvenuta nella sede comunale massese erano presenti per LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese il Presidente Giuseppe Gambi, l’Amministratrice Emanuela Bacchilega, la Capo Area Territoriale Fabiana Turchi; per il Comune di Massa Lombarda il Sindaco Daniele Bassi e l’Ufficio Cultura; per il CDQ il Presidente Federico Pagani e i Consiglieri Bruno Vignoli e Amilcare Moroni.