Bassa Romagna, al via un percorso per insegnare ai ragazzi come creare un podcast

Si è svolto giovedì nella sede di Radio Sonora a Bagnacavallo il primo appuntamento della formazione nell'ambito del progetto Uploader dei Servizi Nuove generazioni e Vulnerabilità sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il progetto prevede un percorso formativo dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, da cui nascerà un podcast guidato da Nicolò Valandro che racconti storie che hanno come protagonisti i ragazzi della Bassa Romagna.

Il primo incontro è stato condotto da due autrici della podcast company italiana Chora Media, Antonella Serracchia e Francesca Abruzzese, che hanno illustrato i passaggi dall'idea alla scrittura di un podcast. La formazione prevede quattro appuntamenti che approfondiranno la parte autoriale, struttura della storia e sound design.

"Uploader" fa parte di "AvvistaMenti", uno dei quattro progetti contenuti nell’Atuss, l'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile che detterà le politiche di investimento in Bassa Romagna per i prossimi tre anni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi europei Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse+ (Fondo sociale europeo plus).