Bassa Romagna, ecco le "Geografie affettive" per esplorare i luoghi frequentati dai giovani

Dal 6 novembre al 4 febbraio prende vita in Bassa Romagna il progetto "Geografie affettive", laboratori audiovisivi per esplorare e raccontare il territorio rivolti ai giovani. Realizzato da Sonora Social Club in collaborazione con l'associazione Filmeeting e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite il bando Youz, "Geografie affettive" prevede la realizzazione di quattro laboratori in parallelo a Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, due lezioni con esperti e un evento finale di restituzione pubblica.

Il progetto mira a esplorare insieme ai ragazzi i luoghi da questi frequentati, tracciando una mappa psico-geografica dei comuni coinvolti e raccontando il rapporto che gli abitanti più giovani hanno con essi; è rivolto ai giovani residenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Ogni laboratorio prevede un numero massimo di 10 partecipanti. La partecipazione ai laboratori è gratuita, con posti limitati; il programma dettagliato per ogni Comune è disponibile sulle pagine social delle associazioni Sonora Social Club e Filmeeting ER.