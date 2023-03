'Benvenuti a Bagnacavallo', il nuovo progetto di promozione turistica

È pensato per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio del comune di Bagnacavallo il progetto “Benvenuti a Bagnacavallo” che, dopo una prima fase sperimentale e grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, si presenta con una grafica coordinata completamente rinnovata, nuovi materiali informativi dedicati e un programma di visite guidate ed esperienze turistiche per la primavera-estate 2023.

Il progetto è stato presentato venerdì mattina presso l’albergo Antico Convento San Francesco dall’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, dalla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni e dall’assessora a Cultura e Promozione territoriale Monica Poletti, che hanno sottolineato l’importanza di unire cultura, natura ed esperienze originali e distintive per promuovere un territorio e saper cogliere una domanda turistica che sempre più va in questa direzione. È inoltre intervenuta la responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune Francesca Benini, accanto a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del calendario di iniziative.

La nuova grafica coordinata, “Bagnacavallo - Sentirsi benvenuti”, è stata pensata dall’agenzia Matitegiovanotte di Ravenna, che ha curato inoltre i materiali di informazione turistica: mappa pieghevole in italiano e inglese, mappa a strappo, cartoline e programma di eventi. Il Tavolo tecnico del turismo, istituito dal Comune per coordinare le realtà locali che si occupano del settore, ha elaborato il calendario di visite guidate ed esperienze che da fine marzo a luglio proporrà ai visitatori numerosi appuntamenti alla scoperta del territorio. Si andrà dalle visite al centro storico e al Teatro Goldoni alle pedalate nelle campagne, dai laboratori e mercatini proposti dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri alle visite alla scoperta del patrimonio di Museo Civico delle Cappuccine e Biblioteca Taroni, dal tour dell’ex convento di San Francesco alle esperienze di immersione nella natura al Podere Pantaleone.

La rete di realtà e attività coinvolte potrà essere continuamente ampliata, con l’obiettivo di far conoscere sempre più ciò che Bagnacavallo e le sue frazioni hanno da offrire a visitatori vicini e lontani, accomunati dall’interesse verso un turismo lento e sostenibile, a contatto con il territorio e con chi lo vive. “Benvenuti a Bagnacavallo” è stato realizzato dal Comune in sinergia con il Servizio Turismo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e finanziato dalla Regione come progetto speciale nell’ambito della LR 4/2016 bando 2022.