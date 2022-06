Benzina alle stelle ovunque: dove fare rifornimento con meno di due euro al litro nel ravennate

I prezzi dei carburanti continuano a crescere e il Governo valuta una nuova proroga del taglio sulle accise. Lo sconto di 30,5 centesimi sul prezzo della benzina scade infatti l'8 luglio, dunque tra meno di un mese, ma con i listini che corrono un nuovo intervento del governo sembra scontato.

Intanto però il prezzo dei carburanti continua a correre. Senza considerare il taglio dell'accisa, la verde oggi costerebbe oltre 2,30 euro al litro, mentre il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service torna a sfondare quota 2 euro al litro. Un livello che si era raggiunto all'inizio di marzo, quando tuttavia non era ancora in vigore il taglio dell'accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal Governo a partire dal 22 marzo. A cosa è dovuta questa ennesima impennata? Presto spiegato: il Brent ha superato quota 123 dollari. E per ora non si vedono inversioni di rotta.

I distributori più economici del ravennate

Guardando nel nostro territorio, stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, nel ravennate i distributori che chiedono meno di due euro per un litro di benzina in modalità self service sono ormai pochissimi.

Tra questi (riportiamo solo quelli con i prezzi aggiornati agli ultimi due giorni, 10 e 11 giugno) c'è il Coil in piazza Caduti sul lavoro a Ravenna (1,999 euro al litro); stesso prezzo all'Ip di via Faentina a Fornace Zarattini, all'Ip di Mezzano, al Coil sull'Adriatica a Camerlona e all'Esso di via Dismano 118 a Ravenna (il Robgas di Marina di Ravenna riporta un prezzo di 1,989 euro al litro, ma aggiornato all'8 giugno). Gli altri sono tutti sopra ai due euro al litro.