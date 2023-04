Il giudice dà una speranza all'anziana fuggita dalla Rsa, lei lancia l'appello: "Aiutatemi a trovare un coinquilino"

C'è una speranza per Bice, l'81enne ex direttrice delle Poste fuggita da una casa di riposo di Faenza per raggiungere Bellaria-Igea Marina e dimostrare di essere ancora in grado di cavarsela da sola, con l'obiettivo di poter tornare a vivere in un appartamento e non più nella Rsa in cui è stata sistemata da agosto dello scorso anno. "Ho pensato che dovevo dare questa dimostrazione affinché io possa riacquistare la mia libertà", aveva detto l'anziana durante un'intervista televisiva nei giorni scorsi.

Oggi, davanti alle tre figlie della donna (con le quali non ha più rapporti e che l'avevano affidata alla Rsa), si è tenuta un'udienza in Tribunale a Ravenna per chiedere la revoca dell'amministratrice di sostegno. L'anziana, alla quale era stata offerta un'ambulanza per il trasporto dalla Rsa al Palazzo di Giustizia, è invece arrivata da sola in taxi, a riprova della sua indipendenza. Bice, difesa dall'avvocato Giuliano Lelli Mami, non ha ottenuto la revoca dell'amministratore, ma il suo legale ha presentato istanza di sostituzione per la nomina di un nuovo amministratore di sostegno.

"Con il giudice si è concertata una soluzione di co-housing - ha spiegato l'avvocato durante la trasmissione Rai 'La vita in diretta' - Bice potrebbe andare a vivere insieme a un'altra persona in un appartamento dividendo le spese". E così Bice ha lanciato un appello in diretta, dal momento che per trovare questa persona il giudice ha dato come scadenza il 29 maggio: "Io abitavo a Castel Bolognese solo da un anno, non conosco nessuno. Sono disponibile ad abitare con qualsiasi persona, purché educata e a modo. Chiedo di aiutarmi a trovare qualcuno che voglia abitare con me. Sono indipendente e non ho bisogno di niente".