Un passante scopre un ordigno bellico abbandonato in strada in centro a Milano Marittima

Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale in strada in pieno centro a Milano Marittima. E' il singolare episodio che si è verificato ieri pomeriggio all'incrocio tra via Puccini e via Dante, dove un passante ha segnalato ai Carabinieri di Milano Marittima la presenza di un ordigno bellico tipo granata, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, abbandonata in strada.

Immediatamente i militari, dopo aver messo la zona in sicurezza e allontanato i curiosi, hanno allertato una squadra di artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna che, nel giro di pochissimo tempo, è giunta sul posto provvedendo alla rimozione del manufatto, poi fatto brillare in un luogo sicuro, lontano dall’abitato.