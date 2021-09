Macabra scoperta: trovato il cadavere di una donna in un appartamento

Macabra scoperta sabato mattina a Ravenna. In via Crocetta, all'interno dell'appartamento al civico 32, è stato trovato il cadavere di una donna della quale non sono ancora note le generalità. Sul posto si è portato il personale del 118, le volanti di Polizia, la Squadra mobile e la Scientifica. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Maggiori informazioni in seguito