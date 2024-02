Cade dal mezzo pesante e sbatte la testa: camionista grave in ospedale

Brutto infortunio sul lavoro nei pressi di un'azienda a Bagnacavallo. Questa mattina, poco prima delle 8, un camionista per cause in corso d'accertamento è caduto dal mezzo pesante finendo a terra e sbattendo la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 in prima battuta con ambulanza e auto medica; poi, visto il tipo di trauma riportato dall'uomo - rimasto cosciente -, è stato fatto intervenire anche l'elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Lugo.