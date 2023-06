Cambio al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato il Luogotenente C.S. Pietro Castellana, dal 2015 Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia, il quale passa a ricoprire altro importante e prestigioso incarico al Comando Provinciale di Ravenna. Il Sindaco ha espresso al Luogotenente Pietro Castellana, l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile e la profonda dedizione al lavoro, per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l’Amministrazione e le altre istituzioni e realtà del territorio e per l’esemplare carriera, porgendogli i migliori auguri per il futuro. Il Luogotenente Castellana ha ringraziato il Sindaco, la Giunta e tutti i cittadini per la vicinanza, la stima e l’affetto dimostrati in questi anni a lui personalmente e a tutti i militari della Tenenza.



Al suo posto subentra il Luogotenente C.S. Marco Bascetta. Arruolato nel Corpo nel 1988, al termine del corso Finanzieri, viene destinato a Napoli. Nel biennio 1991-1992 frequenta il corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali di Cuneo e L’Aquila, per poi essere assegnato per un breve periodo al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano. Nel 1996 approda in Emilia Romagna, dove ha prestato servizio prima presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Bologna fino al 2015, poi presso la Compagnia di Carpi, quale comandante del Nucleo Mobile, e dal 2020, al Gruppo di Cesena, quale comandante di una Squadra Operativa Volante.





Il Sindaco ha portato un caloroso benvenuto a nome di tutta la città al nuovo Comandante Luogotenente Marco Bascetta, rinnovando la più sincera stima e fiducia, nella certezza che continuerà lo stretto rapporto di collaborazione fra le istituzioni ed il tessuto sociale e civile della città, evidenziando il lavoro encomiabile che la Guardia di Finanza ha svolto e sta svolgendo nel nostro territorio a tutela della legalità.