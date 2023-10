Centinaia di partecipanti alla Camminata per la pace: "Stop al conflitto fra Israele e Palestina"

Ha preso il via venerdì pomeriggio dal piazzale della stazione ferroviaria di Ravenna la “Camminata per la pace”. Centinaia di ravennati hanno partecipato alla manifestazione che poi è giunta nella vicina piazza Anita Garibaldi, davanti alla sede del Liceo Classico. Un’iniziativa che rientra nell’ambito della mobilitazione per chiedere la pace in Palestina e Israele. Gli organizzatori avevano invitato i partecipanti a esporre unicamente bandiere della pace: “Scenderemo in piazza per chiedere il rispetto dei diritti umani, la protezione dei civili e l’avvio di percorsi di nonviolenza e pacificazione per i popoli israeliano e palestinese”, avevano detto nei giorni scorsi.

L’iniziativa è stata promossa da Cgil Ravenna, Comitato salviamo la Costituzione, Libertà e giustizia, Libera, Coordinamento per la democrazia costituzionale provincia di Ravenna, Comitato in difesa della Costituzione, Federconsumatori, Arci, Auser, Idee per la sinistra, Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata Ravenna, Anpi, Arcigay Ravenna, Movimento consumatori Ravenna, Sunia, Coordinamento per la pace Bagnacavallo, Comitato per la difesa e la valorizzazione della Costituzione di Faenza, Legambiente Lamone Faenza, Acli Ravenna, Udi Ravenna, Emergency Ravenna, OverAll Faenza, Il terzo mondo ODV Ravenna, Femminile maschile plurale, Casa delle Donne e Donne in nero Ravenna.

La manifestazione assume i contenuti del documento “Israele-Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la Pace”, promosso dalla coalizione “Assisi Pace Giusta” e dalla Rete Italiana Pace e Disarmo col quale si chiede di rafforzare la pressione sul Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affinché assuma la propria responsabilità di organo garante del diritto internazionale chiedendo alle parti l’immediato cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, il rispetto del diritto umanitario per evitare ulteriore spargimento di sangue. Si chiede inoltre di convocare, con urgenza, una Conferenza di pace che risolva, finalmente, la questione palestinese applicando la formula dei “due Stati per i due Popoli”, condizione che porrebbe fine all’occupazione israeliana ed alla resistenza armata palestinese, ristabilendo così le condizioni per la costruzione di società pacifiche e democratiche.