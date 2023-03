Una camminata a ritmo di musica popolare alla scoperta della nuova ciclo via del Senio

Domenica 26 marzo gli Amici del Senio e Primola Cotignola hanno organizzato a Castel Bolognese Camminare il Senio a Marzo. La camminata prenderà il via dalla piazza Bernardi alle 14,30. Il percorso è interamente su sede protetta e comprenderà il tratto castellano della nuova ciclo via del Senio.

Dopo sette chilometri si arriverà alla Diga Steccaia dove, ad aspettare i partecipanti, ci sarà la musica popolare della Pressappoco Band. Si tornerà per un percorso breve di circa quattro chilometri. Prevista una navetta per chi fosse stanco.

Lungo il percorso inizieremo a immaginare le lanterne di fiume, il tema di quest’anno per Acque e Miracoli a Tebano del 3 e 4 Luglio e per l’Arena delle balle di paglia di Cotignola dal 12 al 18 luglio. Il tragitto è completamente piano e adatto a tutti. Purtuttavia occorre essere in buona salute e discretamente allenati sul passo. E’ consigliato calzare pedule pesanti e recare con se uno zainetto con poca acqua. Minori, accompagnati.