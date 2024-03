Il cantiere per il pontile galleggiante in Darsena: dove sorgerà il nuovo accesso all'acqua

E' in corso in Darsena l'importante cantiere dell'Autorità Portuale di Ravenna che porterà alla realizzazione del nuovo pontile galleggiante. I lavori, aggiudicati con appalto alla Società Nautilus, stanno avanzando nell'area del lungocanale posta di fronte all'area dell'ex Darsena Pop Up. Proprio nella giornata di giovedì era infatti prevista una doppia chiusura del ponte mobile per consentire il passaggio di un motopontone nell'ambito dell'intervento.

Il pontile metallico, di cui già si scorgono i piloni che fuoriescono dalle acque del canale, garantirà un punto di accesso all’acqua in mobilità sostenibile, abbattendo le barriere architettoniche, consentendo l’uso dell’acqua da parte di tutta la collettività per una sempre maggiore interazione dello spazio portuale con la città. Il nuovo pontile potrà inoltre essere l’occasione per nuove possibilità d’uso anche per una futura eventuale concessione di spazi acquei della Darsena di Città con finalità di interesse pubblico, ricreativo o imprenditoriali in genere.

La struttura avrà come punto di accesso l’attuale rampa inclinata, posta sulla passerella (il cui secondo stralcio è in fase di completamento) lungo il canale Candiano. La pavimentazione, al fine di poter rendere l’opera a livello estetico omogenea e compatibile con il resto dell’attuale contesto urbano della Darsena di Città, sarà costituita di doghe in legno, resistente all’ambiente marino, tali da porsi in continuità con la passerella pedonale.