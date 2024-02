Dalla carne alle confetture: al biomercato le bontà dell'azienda attenta a natura e inclusione sociale

Tanti prodotti gustosi e genuini sulle bancarelle. Dal 6 marzo arrivano al Biomercato di Alfonsine, tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 in piazza Vincenzo Monti, le prelibatezze di Sasso Agricomes. Dalla carne biologica di provenienza del proprio allevamento al ragù, dalle confetture alle conserve dell'orto, passando per succhi, cereali e pasta. Sono tanti i prodotti proposti da questa azienda di Marradi che, oltre alla qualità, tiene fede ai principi del rispetto della natura e dell'inclusione sociale.

Agricomes è infatti una cooperativa sociale agricola nata a sostegno delle attività nell’agricoltura e nell'allevamento della Comunità Sasso Montegianni. Come ci spiega la responsabile Elisa Maurizi, questa realtà si occupa di offrire "strumenti terapeutici per il recupero di ragazzi in situazioni di svantaggio", in particolari coloro che escono da percorsi di tossicodipendenza, puntando al loro reinserimento lavorativo. Dalla coltivazione nell'orto alla trasformazione dei prodotti: insomma, una forma di agricoltura sociale.

Ma alla base di Agricomes c'è anche una grande attenzione all'ambiente: rispetto del suolo, dell'aria e del benessere animale sono nostri principi", racconta Elisa. Centrale per la cooperativa sociale è l'allevamento dei bovini che vengono cresciuti secondo le regole del rispetto animale, pascolando all'aperto per 7-8 mesi all'anno. In agricoltura si seguono invece al 100% i principi del biologico, senza quindi l'utilizzo di fertilizzanti chimici, per garantire al consumatore finale prodotti genuini e naturali.