Il Covid colpisce un'altra casa di riposo: positivi anziani e oss

Il Covid colpisce un'altra casa di riposo del territorio. Martedì, infatti, sono stati rilevati alcuni casi di contagio all'interno della cra San Domenico di Lugo, dove sono state registrate delle positività al Coronavirus tra alcuni ospiti e operatori. "Siamo costantemente in contatto con le autorità sanitarie per seguire la situazione - spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli - e proseguono ovviamente gli accertamenti su tutto il personale e gli anziani della casa di riposo. Aumentano purtroppo anche i ricoverati nell'ospedale di Lugo. L'Ausl Romagna ha comunicato il passaggio al livello rosso del Piano per la gestione dei posti letto nelle strutture ospedaliere della Romagna. Non si può abbassare la guardia, serve ancora responsabilità e rispetto delle regole".