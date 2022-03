Sospetta legionella per alcuni ragazzi, la discoteca precisa: "Analisi negative, siamo un luogo sicuro"

"Ad oggi non c’è nessun caso di legionella verificato, anzi, le persone analizzate sono risultate negative anche alle seconde analisi svolte, bella notizia". Con un post su Facebook la discoteca Baccara di Lugo ha deciso di fare chiarezza, dopo che negli ultimi giorni erano girate voci su un possibile contagio da legionella per alcuni ragazzi, una decina, che avevano partecipato a una festa nel locale lughese e che si erano poi presentati in ospedale con alcuni sintomi che, inizialmente, avevano fatto pensare proprio alla legionella. Ma gli esiti degli esami, per fortuna, hanno escluso il sospetto (così come il Covid).

"Il Baccara era, è e sarà sempre controllato e manutentato per garantirvi un divertimento sicuro - precisano i gestori - Ci teniamo a informarvi comunque che, nonostante non sia stato rilevato nessun caso, abbiamo immediatamente provveduto a fare tutte le rilevazioni necessarie e a collaborare con l’igiene pubblica. Inoltre, in via totalmente preventiva senza che fosse necessaria o richiesta, abbiamo effettuato un’ulteriore sanificazione straordinaria per garantirvi il massimo della sicurezza. Tutto il resto sono chiacchiere".