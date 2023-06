Casola Valsenio, parte la stagione estiva nella piscina comunale: al via i corsi di nuoto

Nel contesto collinare della vallata del Senio è possibile recarsi presso la piscina di Casola Valsenio per contrastare le lunghe giornate di canicola. L’impianto offre possibilità di rilassarsi nel verde e rinfrescarsi in acqua e, da mercoledì 21 giugno, iniziano i corsi di nuoto per i bambini. I corsi richiedono il certificato di idoneità sportiva obbligatoriamente dai 4 ai 17 anni. Per maggiori informazioni chiamare 329 9713985 oppure consultare il sito del comune.