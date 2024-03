Cassonetti chiusi a chiave per sfalci e potature: parte il sondaggio tra i cittadini

Per agevolare le famiglie che dispongono di un’area verde, il Comune di Faenza ha deciso, in accordo con Hera, di far partire un sondaggio, rivolto alle zone residenziali di Borgo Durbecco, Centro Storico, Granarolo, Reda, Borgo Tuliero e Santa Lucia per valutare, assieme ai cittadini, se attivare o meno il progetto sperimentale ‘Adotta un cassonetto per sfalci e potature’. L’iniziativa, sperimentata con successo in un Comune limitrofo, prevede l’installazione nella zona residenziale di cassonetti stradali per sfalci e potature, apribili con chiave, ad uso esclusivo e gestione delle utenze che ne faranno richiesta. Chi adotta il cassonetto deve averne cura e segnalare prontamente ogni uso improprio.

Si tratta di un’indagine preventiva, per valutare l’interesse dei cittadini: in base alle richieste pervenute, si valuterà il numero e la posizione degli eventuali contenitori stradali. Il sistema è attivabile con l’installazione di minimo 15 cassonetti e minimo 30 utenze a cassonetto. Lo svuotamento dei cassonetti sarà a cura di Hera e sarà effettuato con frequenze stabilite. ‘Adotta un cassonetto per sfalci e potature’ è una soluzione integrativa volta a dare supporto ai cittadini nello smaltimento di questo tipo di rifiuto e a valutarne l'effettiva fattibilità. Le zone interessate dal sondaggio sono infatti servite dal porta a porta integrale, che prevede le seguenti modalità di conferimento del verde:

Esposizione fino a 4 sacchi di massimo 10kg ciascuno per foglie e sfalci, assieme al bidoncino marrone per l'organico consegnato dagli operatori in fase di distribuzione;

Ritiro gratuito fino a 3 mc su appuntamento (prenotabile tramite Call Center o App Rifiutologo);

Conferimento presso la Stazione Ecologica (via Righi, 6, Faenza)

“Attraverso ‘Adotta un cassonetto’ - spiega l’assessore con delega all’Ambiente, Luca Ortolani - vogliamo avvicinare ancora di più la raccolta differenziata alle esigenze delle famiglie faentine, permettendo con facilità di recuperare un materiale prezioso come gli sfalci e le potature private altrimenti destinato ad essere sprecato. Un costante miglioramento del servizio per rendere la sostenibilità ambientale un risultato alla portata di tutti”.