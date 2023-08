Castel Bolognese, proseguono i lavori sulle scuole alluvionate: "Ritorno in aula il 15 settembre"

Dopo il danneggiamento di quattro delle cinque strutture scolastiche di Castel Bolognese, causato dagli eventi alluvionali di maggio, si è delineata immediatamente l’urgenza di adoperarsi per la loro riqualificazione e messa in sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire a tutti la ripartenza scolastica prevista il 15 settembre. Alle Scuole Medie proseguono come da cronoprogramma i lavori sull’impianto termico per un importo di 220.000 euro, eseguiti in somma urgenza dall’Amministrazione Comunale.

A pieno ritmo anche i lavori sulla struttura delle Scuole Bassi, che quest’anno scolastico ospiteranno non solo gli alunni della scuola Primaria, ma anche quelli della Scuola dell'Infanzia “Camerini Tassinari”. Sul plesso Bassi si sta lavorando al completo rifacimento dell’impianto elettrico, sull’impianto termico e per terminare i lavori di miglioramento sismico. Inoltre, al piano rialzato, che ospiterà le aule della materna, sono in corso i lavori per adeguare i bagni. Per quanto riguarda la struttura della Scuola dell'Infanzia “Camerini Tassinari”, sono in corso il progetto di riqualificazione e l’assegnazione del finanziamento, il quale che sarà determinante.



Infine l’asilo nido. Come comunicato alle famiglie, il nido ripartirà regolarmente dal 1° settembre nella sede abituale per poi - in concomitanza con i lavori di riqualificazione PNRR, già previsti e modificati in seguito all’alluvione - spostarsi in una struttura temporanea per l’anno scolastico. Seguiranno aggiornamenti in merito. "L’obiettivo di terminare i lavori nei tempi è alla portata – dichiarano il sindaco Della Godenza e l’assessora alla Scuola Linda Caroli - e consentirà a tutti gli alunni di ritornare a far lezione dal 15 settembre. Uno sforzo corale per un obiettivo non scontato visti i tanti danni subiti”.