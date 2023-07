Centenario dell’uccisione di don Minzoni: il presidente Mattarella onorerà il martire ravennate

Entrano nel clou le celebrazioni per ricordare l'eredità di don Giovanni Minzoni, prete e martire, nel centenario della sua uccisione da parte dei fascisti. Cerimonie che toccheranno l’apice il 25 agosto, con la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla manifestazione in programma ad Argenta, dove il prete ravennate fu ucciso.

Il presidente Mattarella sarà ad Argenta il 25 agosto, per un omaggio con visita alla tomba e al luogo del martirio, mentre il 23 agosto si terrà una commemorazione solenne nel giorno dell'uccisione del parroco, per il quale è stata avviata una causa di beatificazione, alla presenza del presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi. A Ravenna si terrà come da tradizione, venerdì 25 agosto, l'omaggio alla lapide di don Giovanni Minzoni in piazza Giuseppe Garibaldi.

“Don Minzoni è testimone limpido anche per l'oggi, parla ai giovani di coraggio e fedeltà ai valori di libertà e giustizia- ha commentato l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori-. Le celebrazioni rappresentano l’omaggio a un martire di fede e civile del fascismo”.