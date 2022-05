Dopo 20 anni l'infermiera norvegese cerca l'amico d'infanzia ravennate: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Dopo più di 20 anni è determinata a ritrovare il suo amico d'infanzia ravennate. Madeleine Madsen è un'infermiera 36enne residente in Norvegia che si è rivolta a RavennaToday per cercare di ritrovare Enrico, ravennate oggi tra i 30 e i 40 anni conosciuto nel 2000 durante una vacanza ad Abbazia, in Croazia.

"Era luglio, io e la mia famiglia alloggiavamo all'hotel Adriatic - racconta Madeleine cercando di sottolineare dettagli che potrebbero essere utili al ritrovamento dell'amico - All'epoca avevo 15 anni, ricordo che un giorno ci fu un alluvione e la pioggia invase tutta l'area ristorante. Enrico era in vacanza con la sua famiglia come me, se non ricordo male i suoi genitori erano divorziati e lui abitava con sua madre a Ravenna. Ricordo che nel suo cognome c'erano due 'zeta', e forse aveva addirittura un doppio cognome, ma non ne sono sicura".

La 15enne Madeleine, come spesso succede in queste occasioni, si prende una "cotta" per Enrico: "Era molto bello! Aveva i capelli corti e neri, non era molto alto, ma era ben abbronzato. Una volta abbiamo preso l'ascensore insieme, abbiamo parlato un po' e ci siamo scambiati gli indirizzi". I tempi dei social network sono ancora lontani, così i due iniziano uno scambio epistolare. "Ci siamo scritti per un anno, non so perchè poi abbiamo smesso. Quando mi sono trasferita da casa dei miei genitori poi ho perso tutte le lettere".

Ora Madeleine vorrebbe ritrovare il suo amico di penna: "L'ho cercato per tanti anni su internet, ma senza il cognome è impossibile trovarlo... Ci sono tantissime persone che si chiamano Enrico in Italia! Mi piacerebbe ritrovarlo e sapere cosa fa nella vita, come se la passa e magari ricominciare a scriverci".