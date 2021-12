Cervia, 12mila euro per sostenere lo sport giovanile: come richiedere i voucher

E’ fissata al 28 dicembre la scadenza per presentare le domande per ottenere i “voucher sport” con i quali il Comune di Cervia sostiene le attività sportive dei ragazzi del territorio. Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione comunale ammontano a 12mila euro.

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda le famiglie che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) figli per i quali si richiede il voucher residenti, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Cervia e di età compresa tra i 6 e i 16 anni (nati dal 2005 al 2015), o, se con disabilità riconosciuta, tra i 6 e i 26 anni (nati dal 1995 al 2015);

b) reddito ISEE del nucleo familiare rientrante nella fascia da euro 3.000 a euro 17.000, come da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità;

c) per i nuclei familiari che richiedono il voucher per 4 o più figli, reddito ISEE rientrante nella fascia da euro 3.000 a euro 28.000;

d) avvenuta iscrizione dei figli a una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI o al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive.

Quando e come presentare la domanda

E’ possibile presentare la domanda fino al 28 dicembre 2021. Per evitare assembramenti e garantire una maggior tutela della salute, la modalità ordinaria prevista è la compilazione on line della domanda, presente nel sito del Comune di Cervia www.comunecervia.it, alla sezione “Modulistica”, e reperibile inserendo nella stringa di ricerca SAN_34_00 Voucher Sport 2021/2022.

Per informazioni sulla compilazione, consultare la sezione del Sito del Comune dedicata allo Sportello On Line. In caso di indisponibilità della strumentazione informatica, la domanda potrà essere presentata in cartaceo, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune alla sezione “Modulistica”. La domanda in cartaceo dovrà essere consegnata già compilata, sottoscritta e corredata della fotocopia del documento di identità del richiedente al Cervia Informa (Viale Roma n. 33), previo appuntamento obbligatorio (l'appuntamento potrà essere prenotato accedendo ai servizi on line del sito del Comune di Cervia oppure telefonando allo 0544/979350 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17).

Il valore del voucher

Il valore del contributo è di 150 euro per le famiglie che chiedono il voucher per 1 figlio; 200 euro per quelle che lo richiedono per 2 figli; 250 euro per i nuclei richiedenti il voucher per 3 figli. Alle famiglie che chiedono il contributo per 4 o più figli, spetta un voucher di 150 euro a figlio dal 4° figlio in poi, oltre al voucher di 250 euro per i 3 figli.

Il Comune verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate, poi procederà a stilare la graduatoria sulla base del reddito Isee della famiglia. Il voucher verrà erogato nel limite massimo dei costi effettivamente sostenuti e validamente documentati.